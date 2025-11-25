25日（火）の東京は冷たい雨が降ったりやんだりの1日となりました。東京都心の午後1時の気温は10.5度、12月下旬並みの寒さでした。26日（水）は西日本から北日本で激しい気象現象に注意が必要です。今夜の雷レーダーです。関東に雨を降らせた雲は東海上に抜けていますが、日本海にあるたくさんの雲は発雷しています。上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となっています。今後の雨雲の予想です。このあと、この発達した雨雲