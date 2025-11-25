映画『国宝』の興行収入が173.7億円を突破し、22年ぶりに邦画実写歴代1位に輝いたことを25日、配給元の東宝が発表しました。2025年6月に公開されてから172日で大記録を打ち立てた本作。そのヒットの軌跡を振り返ります。■公開2週目から観客動員・興行収入を伸ばし続ける2025年6月6日に公開。興行通信社による週間観客数ランキングでは、初週は2位でした。しかし翌週、1位にランクアップすると5週にわたり首位をキープ。2週目、3週