あれ？仕事は終わったの？1週間も義実家で過ごすとなると、義母に気を遣って疲れてしまいそうな気がしますが…まさか夫のせいで疲れることになるとは！お義母さんがいい人そうなのが救いですね…。【まんが】実家で子どもに戻る夫(ウーマンエキサイト編集部)