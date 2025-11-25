２５日午後９時５９分頃、熊本県阿蘇地方を震源とする地震があり、熊本県阿蘇市、大分県竹田市で震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約１０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは４・３と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度４熊本県阿蘇市、南阿蘇村、大分県竹田市