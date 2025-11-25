25日午後9時59分ごろ、熊本県、大分県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は熊本県阿蘇地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度4を観測したのは、熊本県の阿蘇市と南阿蘇村、大分県の竹田市です。 【各地の震度詳細】 ■震度4□熊本県阿蘇市南阿蘇村□大分県竹田市 ■震度3