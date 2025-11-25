東京電力・柏崎刈羽原発をめぐり新潟県の花角知事は11月21日、再稼働を容認する判断を示し、県議会で信を問うことを表明しました。これを受け25日、最大会派の自民党は知事の判断を信任する方針を決定、再稼働が大きく近付きました。 25日の県議会庁舎。各会派の会議室を県防災局の担当者などが回り、柏崎刈羽原発の再稼働をめぐる花角知事の判断などについて説明しました。原発再稼働をめぐっては21日…【花角知事】「新潟県とし