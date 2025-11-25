25日午後9時59分頃、熊本県阿蘇地方を震源とするマグニチュード4.3の地震が発生し、熊本県、大分県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要25日午後9時59分頃、熊本県、大分県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は熊本県阿蘇地方(北緯33.0度、東経131.1度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震