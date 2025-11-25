中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月25日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は25日の記者会見で、中国国内で日本映画の上映審査が止まり、日本人の音楽公演が相次ぎ中止されたとの質問に対し、高市早苗首相の台湾に関する誤った発言が中日交流の雰囲気を悪化させたと表明した。毛氏は次のように述べた。中日間の交流と協力が最近、影響を受けたのは、高市早苗首相の台湾に関する誤った発言が中