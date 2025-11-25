大阪府の吉村洋文知事が、２５日に自身のインスタグラムを更新。「来年も優勝目指して頑張って、やで」のメッセージとともに、阪神・藤川球児監督、佐藤輝明内野手ら選手、コーチらとの２ショット写真を多数投稿した。吉村知事はこの日、２年ぶりのリーグ優勝を果たした阪神の優勝祝賀会に出席していた。この投稿に「うらやましすぎる」「凄いたくさんの写真ありがとうございます」「良い笑顔ですね」など祝福の声が寄せられて