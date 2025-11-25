ユーロ買いに原油下落、ウクライナは和平案の条件に合意と一部報道＝ＮＹ為替 「ウクライナは和平案の条件に合意、米当局者がABCニュースに発言」と報じられている。これを受けて、為替市場ではユーロ買いの反応が広がっている。また、原油先物が急落している。 ユーロドルは1.1530付近から一気に1.1556レベルまで買われた。ＮＹ原油先物は58.50付近から57.33付近まで急落した。 EUR/USD1.