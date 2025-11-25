ＮＹ原油時間外取引５７ドル台前半まで急落、ウクライナ和平に関する一部報道で 東京時間21:49現在 ＮＹ原油先物JAN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝57.73（-1.11-1.89%） ※ウクライナは和平案の条件に合意、米当局者がABCニュースに発言