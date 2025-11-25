【リーグドゥ】スタッド・ランス 2−0 モンペリエ（日本時間11月25日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）【映像】「鋭利すぎるキックフェイント」で敵DF翻弄スタッド・ランスに所属する日本代表MFの中村敬斗が、圧巻のドリブルテクニックを披露。ボックス手前で深い切り返しから一瞬で相手を抜き去ったプレーにファンたちが大興奮している。スタッド・ランスは日本時間11月25日、リーグドゥ第15節でモンペリエと対戦。日本代