俳優の吉沢亮さん（31）と李相日監督が現地時間18日、アメリカ・ロサンゼルスで行われた映画『国宝』の特別上映会に出席。吉沢さんが約1年半をかけたという歌舞伎の稽古を振り返りました。カンヌ国際映画祭やトロント国際映画祭など多数の映画祭に出品され、第98回アカデミー賞の国際長編映画賞日本代表に決定した映画『国宝』。来年には北米公開も決定しています。今回の上映会は、アカデミー・ミュージアム内のTed Mann劇場にて