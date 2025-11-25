25日午後6時ごろ熊本県を震源とする地震がありました。大分県竹田市では震度5弱を観測しています。 気象庁によりますと25日午後6時1分ごろ熊本県阿蘇地方を震源とする最大震度5強の地震がありました。 震源の深さは9キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。大分県内では、竹田市で震度5弱を観測したほか大分市、日田市、佐伯市などで震度3。別府市、中津市などで震度2。杵築市、国東市などで震度1を観