気象庁によると、25日午後9時59分ごろ、地震があった。震源地は熊本県阿蘇地方。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは4．3と推定。この地震による津波の心配なし。震度4を観測したのは、阿蘇市、南阿蘇村、竹田市。震度3を観測したのは、産山村、熊本高森町。