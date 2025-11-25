Image: Amazon めちゃ安いじゃんか。ハイエンドのミラーレス一眼などで記録メディアとして使われているCFexpressカード。僕はニコンのZ8を使っているので、メディアはCFexpress Type Bのカードを数枚使っています。ソニーのカメラだとType Aですね。SDカードよりもかなり爆速なんですが、お値段がまあお高い。でも、快適な撮影のためにはここにお金をかけなければなりません。ブラックフライ