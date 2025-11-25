気分が上がる！ ホリデー仕様のステンレスボトル3選「ホリデー2025ハンドルリッドステンレスボトルMiiR」591ml 6750円ワインレッドのカラーとゴールドのアクセントが、ホリデー気分を盛り上げてくれるステンレスボトル。ハンドル付きなので持ち運びも便利♪「MiiR（みあー）」とは、シアトル発のドリンクウェアブランド。清潔な水や教育などが行き届かない地域の人々を助けるギブプロジェクトに商品の収益の一部が使われています。