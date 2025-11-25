ウクライナ東部ドネツク州のポクロウシク付近で、戦車に乗るウクライナ軍兵士＝20日（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英国のシンクタンク、国際戦略研究所（IISS）は25日、世界の武力紛争に関する報告書を公表し、昨年7月〜今年6月の1年間で紛争によって23万9587人が犠牲になったと指摘した。ロシアのウクライナ侵攻やパレスチナ自治区ガザの戦闘、スーダンやミャンマーの内戦での死者が半数以上を占めた。犠牲者は前年同期と