国連欧州本部で記者会見するUNAIDSのバイアンイマ事務局長＝25日、ジュネーブ（keystone提供・AP＝共同）【ジュネーブ共同】国連合同エイズ計画（UNAIDS）は25日、2024年にエイズウイルス（HIV）に新たに感染したのは推計130万人だったとの報告書を公表した。トランプ米政権の動きを念頭に、25年にはHIV対策支援の国際援助が大きく減少したことにも言及、新規感染者の増加を招く恐れがあると懸念を示した。報告書は、25年に入