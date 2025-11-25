新日本プロレス２５日福島大会の「ワールドタッグリーグ」Ｂブロック公式戦で、成田蓮（２７）、ＳＡＮＡＤＡ（３７）組がＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２８）、ＯＳＫＡＲ（２７）組を撃破し、初白星をあげた。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の２人が、若き王者組を拷問の館に引きずり込んだ。Ｉｃｅの挑発に乗った成田は激しい打撃戦を展開し