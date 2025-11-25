V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子東地区）の北海道イエロースターズが25日（火）、11月29日（土）に開催されるホームゲームにシンガーソングライターの金子智也さんがゲストで登場することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 金子さんは北海道上川郡下川町出身のシンガーソングライターで、ゆずに憧れギターを始めた。2011年にバンド「THE BOYS&GIR