記者会見に臨んだ（右から）吉田主将とディレーニーＨＣ、石井ゼネラルマネージャー＝相模原市中央区のクラブハウス（（Ｃ）三菱重工相模原ダイナボアーズ）ラグビー・リーグワン１部の相模原は２５日、相模原市中央区のクラブハウスで記者会見を行った。就任４季目のグレン・ディレーニーヘッドコーチ（ＨＣ）はリーグ上位６チームによるプレーオフ初進出を目標に掲げ、「毎年成長してる。全力で努力し続けたい」と語った。昨