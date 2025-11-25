女優の本田翼（33）が25日までに、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。愛用品を紹介した。本田は「慢性的に鼻炎なのですが花粉症でもあるため一生鼻呼吸できないんじゃないかって不安になる期間が年に何度かあるですね、主に花粉が活発な時期」と説明。続けて「これに出会ってからそんな不安から解放されました。ありがとうアルガード」としロート製薬の「アルガード鼻炎クールスプレーa」の写真を投稿した。