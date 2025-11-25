ウクライナの複数の地域にロシア軍による大規模攻撃があり、首都キーウで7人が死亡しました。ウクライナ空軍によりますと、24日夜から25日朝にかけ、ウクライナ各地でロシア軍のドローン464機とミサイル22発による攻撃がありました。首都キーウでは、9階建ての集合住宅や倉庫の近くにミサイルの破片などが落下し、これまでに7人が死亡、子ども1人を含む20人が負傷しました。南部オデーサ州でも港湾施設やエネルギーインフラが被害