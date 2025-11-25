政府は、経済界や労働団体の代表者との「政労使会議」を開き、高市首相は2026年の春闘に向け、物価上昇に負けないベースアップの実現に協力を求めました。高市首相：労使の皆さまからは、政府は賃上げを事業者の皆さまに丸投げせず、継続的に賃上げできる環境を整備するという高市内閣の方針へのご理解を賜りました。政府は、高市政権で初となる経済界や労働団体の代表者と賃上げなどについて話し合う「政労使会議」を開催し、高市