スカイマークは、11月1日の東京/羽田発札幌/千歳行きSKY705便（ボーイング737-800型機、機体記号：JA737X）が飛行中に被雷し、機体が損傷したことを明らかにした。運輸安全委員会は11月22日、航空事故に認定した。北海道苫小牧沖海上付近で、新千歳空港に向けて降下中に被雷した。事故同日に国土交通省へ報告し、損傷内容を調査したところ、航空法に規定する大修理に該当することが判明したという。運輸安全委員会は担当調査官2名