兵庫県の斎藤元彦県知事が２５日、自身のインスタグラムを更新。２年ぶりの優勝を果たした阪神に兵庫県スポーツ賞特別賞を贈呈したことを報告した。選手会長の中野拓夢内野手らとの写真も公開した。「本日、阪神タイガースに『兵庫県スポーツ特別賞』を贈呈しました。震災から３０年という節目の年に、史上最速での優勝という歴史的偉業を成し遂げられ、県民に大きな勇気と喜びを届けていただきました。心より感謝申し上げます