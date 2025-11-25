シンガー・ソングライターの松任谷由実さん（71）の最新アルバム『Wormhole／Yumi AraI』が、25日発表の『オリコン週間アルバムランキング』において、初週で6.6万枚を売り上げ2位にランクイン。女性ソロアーティスト歴代最年長となるTOP3入りを果たしました。今回、71歳10か月でのTOP3入りとなった松任谷さん。2023年にアルバム『世界が違って見える日』でTOP3入りを果たし、歴代最年長記録を保持していた中島みゆきさん（71歳1か