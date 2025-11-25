先端半導体の国産化を目指す「ラピダス」は、北海道千歳市で２棟目の工場を２０２７年度にも着工する。ラピダスは２７年度後半に回路線幅２ナノ・メートル（ナノは１０億分の１）の量産を目指しており、新工場ではさらに高性能な１・４ナノなどの生産を検討する。半導体は、基板に微細な回路を書き込むなどして作られ、回路の線の幅が微細なほど性能が高まる。ラピダスは、世界で量産が実現していない２ナノの開発・量産を進め