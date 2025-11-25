お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（52）の妻で、モデルの蜂谷晏海（33）が25日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。夫への怒りを爆発させる場面があった。この日は「有名人の妻大集合SP！」と題して女性ゲストがスタジオに集結。蜂谷は「そのくらいいいじゃんって言わないで欲しいんですけど…」と切り出し「潤さんはすごくフルーツが好きで。フルーツ食べたいってよく言うんです」と