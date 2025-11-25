富士フイルムホールディングス（ＨＤ）は２５日、半導体材料を製造する静岡工場（静岡県吉田町）に新規材料の開発や品質検査などを行う新棟を増設し、今月から稼働を始めたと発表した。急拡大するＡＩ（人工知能）データセンター向けの半導体をはじめとした需要増に応える。新棟は延べ床面積約６４００平方メートル。半導体材料事業を手がける子会社・富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズが持つ工場内に、約１３０億円を