福岡県警城南署は25日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に居住する方の携帯電話に同日午後2時40分ごろ、警視庁の警察官を名乗る人物から「北海道の詐欺グループから押収したものの中に、あなた名義のキャッシュカードが見つかった」「この電話を担当に転送するので、転送先に事件名称、記号番号を伝えること」などと言われる不審電話が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。同署は「＋1や＋44などから始まる国際電話番号から