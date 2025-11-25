11月22日に行なわれた天皇杯決勝で、町田は神戸を３−１で下し、クラブ初のタイトルを手にした。それから３日後の25日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第５節で、韓国の江原と敵地で対戦した。24分に仙頭啓矢がヘッドで先制点を挙げると、28分に下田北斗が鮮やかなFKでネットを揺らす。39分にはオ・セフンが冷静なフィニッシュでチーム３点目を奪う。55分にセットプレーで失点も、それ以上の得点は許さ