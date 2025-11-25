聴覚に障害のあるアスリートの祭典・デフリンピックは25日、酒田市出身の斎藤京香選手が日本代表として出場する水泳女子400メートルメドレーリレーの決勝が行われ、日本は中国、イギリスに次いで3位に入り銅メダルに輝きました。斎藤選手のデフリンピックでのメダル獲得は、前回大会で初優勝したバタフライ100メートルに続き、2大会連続です。2大会連続でのメダル獲得は、山形県勢では史上初です。