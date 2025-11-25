fuzzy knotが、Shinjiの誕生日を祝うスペシャルライブを2026年2月8日に東京・キネマ倶楽部にて開催することを発表した。Shinjiのバースデーを祝して行うライブとして3度目の開催となる本公演は、日ごろの感謝をファンのみんなと共有する大切なステージとして用意されており、熱くも心温まるライブが見られるとのこと。クラシカルな雰囲気を持つキネマ倶楽部で織り成すプレミアムな一夜は、忘れられない祝祭の場になるはずなので、