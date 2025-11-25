本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 11/25 EUR/USD 1.1400（5.11億ユーロ） 1.1500（7.11億ユーロ） 1.1625（18億ユーロ） USD/JPY 156.00（9億300万ドル） GBP/USD 目立った期限設定なし ユーロドルは1.1500がピンポイント、1.1625に大きめの期限、ドル円は156.00にやや大きめの期限、ポンドドルは目立った設定なし