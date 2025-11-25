WANIMAが、2026年4月より全国ツアー＜WANIMA 2026 TOUR ”Excuse Error”＞を開催することを発表した。このツアーは2026年春に発売予定のミニアルバム『Excuse Error』を引っ提げたツアーになるとのことで、タイトルの「Excuse Error」には、『間違えるたびに、少しずつマシになってく。止まりながらも、進んでいる。』という意味合いが込められているという。なお、今ツアーは4月11日のメンバーのKENTA（Ba, Vo）とKO-SHIN（G, Ch