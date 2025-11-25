北日本から西日本では２６日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。 【画像】全国の天気を地方ごとに ［気象概況］日本海中部に低気圧があって東へ進んでおり、２６日明け方にかけて東北地方に達する見込みです。また、伊豆諸島付近に前線を伴った別の低気圧があって東へ進んでおり、この低気圧は２６日にかけて発達しながら日本の東へ進む見込みです。さらに、２６日にかけて上空約５