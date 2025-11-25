女優の上戸彩が25日、東京・増上寺にて開催されたディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』ZOOJOJI大ヒット祈願イベントに、森川智之、下野紘、江口のりこ、山田涼介（Hey! Say! JUMP）、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※「高」の正式表記は「はしごだか」）、柄本明、サバンナ高橋と共に出席。上戸が、本作にちなみ“ZOOJOJI”としてライトアップされた増上寺の演出を心配した。【写真】ニンジンを手にする山田涼介が