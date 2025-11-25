松江城天守松江市は25日、国宝の松江城天守を大規模改修すると発表した。工事期間は2027年度からの3年間で、費用は14億5千万円を見込む。前回の大修理から約70年が経過し、屋根瓦の劣化や雨漏りなどが目立っていた。市によると、1950〜55年の「昭和の大修理」では解体修理したが、今回は外観を中心とし解体は伴わない。市の松江城・史料調査課の木下誠課長は「建造物の価値が損なわれないよう、大きく形は変えずに元の姿に戻し