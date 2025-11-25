ソフトバンクの球団納会パーティーが２５日、福岡市内のホテルで開かれた。開会のあいさつに立った王貞治球団会長（８５）は「本当に今年は強かったです。すごかったです。どうぞ胸を張って、このオフ過ごしてほしいと思います」とリーグ連覇と５年ぶり日本一の戦いをねぎらった。その上で「ただ、我々は余暇を楽しんでいるっていうことはなかなかできない。次へ次へという思い。良ければ良いほど次の年に向かっての気持ちは