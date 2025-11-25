耳がきこえない・きこえにくいアスリートのための国際大会「デフリンピック」。バドミントン混合・団体戦の決勝に、北海高校３年の森本悠生選手が出場し、悲願の金メダルを獲得しました。先ほど行われたデフリンピックのバドミントン混合・団体戦の決勝。北海高校３年の森本悠生選手が出場し、中国と対戦しました。 第３種目シングルスに出場した森本選手は、得意とするスマッシュで得点を重ね、見事勝利をおさめました。