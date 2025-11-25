25日19時30分、同日18時1分頃に発生した熊本県阿蘇地方の地震について気象庁が会見で説明した。【映像】震度5強、5弱のエリア（地図分布）気象庁は「熊本県で震度5強の地震を観測した。揺れの強かった地域では落石や崖崩れの危険がある。今後の地震活動あるいは雨に十分注意してほしい。1週間程度、特に今後2〜3日の間は最大震度5強程度の地震に注意が必要だ。過去にこの領域では続けて地震が発生した事例があるので、さらに強