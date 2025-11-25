株式会社ＮＥＸＥＲＮは２５日、中古ゴルフウェア通販サイト「ストスト」（https://www.stst-used.jp/）と共同で、全国の男女１０００人を対象に「ゴルフが上手いイメージがある芸能人」についてのアンケートを行い、結果を発表した。１位は１５９票を集めた石田純一。「叙々苑カップ優勝」や「ベストスコアが優秀」といった具体的な実績に加え「奥さんがプロゴルファー」と妻である東尾理子の存在も大きかったようだ。２位