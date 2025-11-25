写真左から横浜ＤｅＮＡの石田健、京田、大貫、森敬横浜ＤｅＮＡの石田健大投手（３２）が２５日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸８千万円でサインした。４年契約２年目の今季は昨季発症した左肩痛に悩まされ、１１年目で初めて１軍登板がなかった。その他の契約更改は次の通り。▽京田陽太内野手６千万円（現状維持）▽大貫晋一投手６３００万円（９００万円減）▽森敬斗内野手２１００万