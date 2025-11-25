乃木坂46の公式サイトが25日に更新。「コンサート観覧時における応援マナーについて」とし、注意を呼びかけた。公式サイトでは「公演を快適にお楽しみいただくため、応援グッズ（タオル・スケッチブック・うちわ等）を掲げる際は、必ず“胸の高さ”までに留めていただきますようお願いいたします。開場中のアナウンス等でご案内しておりますが、頭より高い位置で掲げられ、後方のお客様の視界を妨げる事例が確認されております