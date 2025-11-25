ブラジル代表のWG、ハフィーニャは約二か月の離脱を経て再びバルセロナの戦列に復帰した。アスレティック・ビルバオ戦で途中出場したが、チャンピオンズリーグのチェルシー戦で先発に復帰する見込みだと試合前の会見で明らかにしている。『MUNDO DEPORTIVO』が伝えている。ハフィーニャは右ハムストリングの負傷により当初は1か月の離脱とされていたが、最終的な離脱期間は2ヵ月と長引いた。この理由について自身に原因があったこ