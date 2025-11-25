¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¶¥µ»¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê23ºÐ°Ê²¼¡Ë¤Î83¥­¥íµé¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¾¾ËÜ»Ô¤Î°ËÆ£µ®Íµ¤µ¤ó¡£¼«¸Êµ­Ï¿225¥­¥í¤òÄ¶¤¨¤ë230¥­¥í¤ËÄ©Àï¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¼èºàÃæ¤Ëµ­Ï¿¹¹¿·¤òÃ£À®¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÜÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤âµ±¤¤¤¿ÎëÌÚÍ¤Êå¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤­¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£°ËÆ£µ®Íµ¤µ¤ó¡Ö¤¿¤È¤¨¤³¤ÎÀè¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ìÀ¸¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤Ç¤¹¤Í¡£»Õ¾¢¤Î¤â¤È¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ö¼Â¤¬°ìÈÖÂç¤­¤¤¤Î¤Ç