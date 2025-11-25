「明治 Dear Milk 特濃」明治は、「原材料、乳製品のみ」で作られた国内初（同社調べ）のアイスクリーム「明治 Dear Milk」から、通常品に比べて乳原料をふんだんに使用した冬限定の「明治 Dear Milk 特濃」を12月1日に発売する。同商品は、「明治 Dear Milk」シリーズ初となる冬限定のアイス。寒い冬に合うよう、十勝地方の乳で作った豊かな乳のコクが感じられる生クリームを使用することで、濃厚な味わいを実現した。また、通常