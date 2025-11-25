レアル・マドリードは、コモに所属するアルゼンチン代表MFニコラス・パスの買い戻しを検討しているようだ。25日、移籍市場に精通しているジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が報じている。現在21歳のニコラス・パスこと“ニコ・パス”は、2016年夏にレアル・マドリードの下部組織に加入すると、2024−24シーズンにトップチームデビュー。2024年夏にセリエAのコモに移籍し、加入初年度はリーグ戦35試合で6ゴール9アシ